Рогов: остановить обстрелы территории РФ поможет уничтожение артиллерии ВСУ

Ежедневно войска киевского режима подвергают обстрелу гражданские объекты на территории вошедших в состав РФ регионов. О том, как это остановить, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он заявил, что противостоять обстрелам поможет только планомерное уничтожение артиллерии ВСУ. Из-за близости к линии фронта Донецк страдает больше всего.

"Когда линия фронта отодвигается, войска противника уничтожаются, становится значительно тише и спокойнее", — сказал эксперт в беседе с "МК". — Мы видим, что количество РСЗО иностранного производства растёт, как на дрожжах. Потому что порядка полутора десятка РСЗО были уничтожены накануне. Может быть, это месть. Те же "Хаймарсы", MLRS, MARS-2 американского производства успешно уничтожаются на Запорожском направлении.

Он отметил, большое количество запасов вооружений ВСУ. Возможно, войскам даётся команда показательно отработать и показать, что с оружием всё хорошо. Таким образом, обстрелы являются больше элементом устрашения и дестабилизации, сказал Рогов.