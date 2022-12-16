Швыткин призвал ВС РФ нанести удар по Киеву за массированный обстрел Донецка

На массированный удар по Донецку необходимо жёстко ответить Украине. Об этом заявил заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что следует нанести мощный удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева, чтобы уменьшить военный потенциал ВСУ. Также российской армии необходимо поразить военные объекты противника, о местоположении которых хорошо известно, отметил депутат.

"Это яркое проявление геноцида по отношению к мирному населению со стороны фашистского украинского режима. Нужно по политико-дипломатическим каналам принудить страны Запада, можно на площадке Совета безопасности ООН, осудить действия ВСУ", — заявил Швыткин в беседе с НСН.