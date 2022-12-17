ВС РФ остановили попытки украинских подразделений контратаковать в ДНР

Вооружённые силы РФ пресекли попытки украинских подразделений перейти в контратаку в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали контратаковать войска РФ возле населённых пунктов Бахмутское и Опытное, однако столкнулись с неудачей. Отмечается, что российские артиллеристы и штурмовые группы нанесли удары по украинским позициям, в результате чего ВСУ были остановлены и рассеяны.

"Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать подразделения РФ", — подтвердили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, ВС России уничтожили свыше 30 националистов. Кроме того, украинская армия лишилась семи автомобилей.

В Министерстве обороны РФ также подчеркнули: российские бойцы продолжают наступление на Донецком направлении, занимая новые рубежи.

16 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обслуживающим их энергетическим предприятиям, сорвав переброску иностранной техники для ВСУ.