Вооружённые силы РФ пресекли попытки украинских подразделений перейти в контратаку в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали контратаковать войска РФ возле населённых пунктов Бахмутское и Опытное, однако столкнулись с неудачей. Отмечается, что российские артиллеристы и штурмовые группы нанесли удары по украинским позициям, в результате чего ВСУ были остановлены и рассеяны.
"Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать подразделения РФ", — подтвердили в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, ВС России уничтожили свыше 30 националистов. Кроме того, украинская армия лишилась семи автомобилей.
В Министерстве обороны РФ также подчеркнули: российские бойцы продолжают наступление на Донецком направлении, занимая новые рубежи.
16 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обслуживающим их энергетическим предприятиям, сорвав переброску иностранной техники для ВСУ.
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