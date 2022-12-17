Минобороны: бойцы РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ

В пятницу, 16 декабря, российская армия нанесла массированный удар по объектам критически важной украинской инфраструктуры и сорвала переброску иностранной техники.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, целями бойцов РФ стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обслуживающие их функционирование энергетические предприятия. Отмечается, что для удара было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Представители ведомства подчеркнули: Вооружённые силы РФ успешно справились с боевыми задачами, поразив все запланированные цели.

"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства", — уточнили в Минобороны.

Кроме того, армия РФ с помощью массированного удара блокировала процесс выдвижения дополнительных резервов ВСУ в зону боёв и остановила деятельность украинских оборонных предприятий, задействованных в ремонте и производстве оружия.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины 16 декабря "не вывезли" ракетную атаку России.