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Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ

Силовые структуры

Войска России в зоне проведения спецоперации получили новейшие комплексы звукотепловой разведки "Пенициллин" для эффективной борьбы с артиллерией ВСУ. Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, в чём их преимущество в беседе с "Известиями".

Он отметил, что определить месторасположение такого комплекса очень сложно. 

"То есть идёт использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны", — пояснил он.

"Пенициллин" по звуку определяет, откуда был произведён выстрел, и по звуку определяет его траекторию.

Кнутов отметил, что комплекс обнаружить можно только визуально при помощи беспилотного летательного аппарата. Средства разведки его не находят.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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