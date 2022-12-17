Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ

Войска России в зоне проведения спецоперации получили новейшие комплексы звукотепловой разведки "Пенициллин" для эффективной борьбы с артиллерией ВСУ. Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, в чём их преимущество в беседе с "Известиями".

Он отметил, что определить месторасположение такого комплекса очень сложно.

"То есть идёт использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны", — пояснил он.

"Пенициллин" по звуку определяет, откуда был произведён выстрел, и по звуку определяет его траекторию.

Кнутов отметил, что комплекс обнаружить можно только визуально при помощи беспилотного летательного аппарата. Средства разведки его не находят.