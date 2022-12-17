Войска России в зоне проведения спецоперации получили новейшие комплексы звукотепловой разведки "Пенициллин" для эффективной борьбы с артиллерией ВСУ. Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, в чём их преимущество в беседе с "Известиями".
Он отметил, что определить месторасположение такого комплекса очень сложно.
"То есть идёт использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны", — пояснил он.
"Пенициллин" по звуку определяет, откуда был произведён выстрел, и по звуку определяет его траекторию.
Кнутов отметил, что комплекс обнаружить можно только визуально при помощи беспилотного летательного аппарата. Средства разведки его не находят.
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