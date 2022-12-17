Российские войска в зоне проведения спецоперации получили новейшие комплексы звукотепловой разведки "Пенициллин" для эффективной борьбы с артиллерией ВСУ.
"Пенициллин" эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения", — сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
Разведкомплекс вскрывает огневые позиции ствольной и реактивной артиллерии с помощью фиксации акустических и тепловых волн, что выгодно отличает его от западных аналогов. Используемые украинскими боевиками американские контрбатарейные РЛС испускают радиоволны, поэтому их можно обнаружить и подавить системами РЭБ.
Специалисты отмечают, что комплексу "Пенициллин" достаточно пяти секунд, чтобы вычислить и передать координаты одиночной цели оператору для её уничтожения.
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