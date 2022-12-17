Новейшие комплексы "Пенициллин" в зоне СВО находят артиллерию ВСУ за пять секунд

Российские войска в зоне проведения спецоперации получили новейшие комплексы звукотепловой разведки "Пенициллин" для эффективной борьбы с артиллерией ВСУ.

"Пенициллин" эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения", — сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Разведкомплекс вскрывает огневые позиции ствольной и реактивной артиллерии с помощью фиксации акустических и тепловых волн, что выгодно отличает его от западных аналогов. Используемые украинскими боевиками американские контрбатарейные РЛС испускают радиоволны, поэтому их можно обнаружить и подавить системами РЭБ.

Специалисты отмечают, что комплексу "Пенициллин" достаточно пяти секунд, чтобы вычислить и передать координаты одиночной цели оператору для её уничтожения.

Ранее американские эксперты признали истребитель Су-35 "бесценным активом" российской армии.