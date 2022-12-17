Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ

Военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ под командованием боевого офицера Исмаила Агуева реализовали успешную атаку на оборонительные позиции украинских войск, следует из заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, подобные успехи демонстрируют и другие российские подразделения в разных зонах проведения специальной военной операции (СВО).

"Плотным артиллерийским огнём они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что положение сил НАТО, которые пытаются противостоять РФ на Украине, является невыгодным. Украинская армия сталкивается с серьёзными потерями на фоне грамотных и координированных действий Вооружённых сил России, указал руководитель Чеченской Республики.

Ранее Кадыров сообщил, что российская армия продолжает активные наступательные действия в зоне спецоперации. Как пояснил политик, для ВСУ наступил самый тяжёлый период за всё время боевых действий.