Военкор: ВС РФ провели атаку на энергосистему Украины по новой методике

Всё больше приходит подтверждений тому, что массированная ракетная атака на украинскую энергосистему 16 декабря была проведена по новой методике и включила в себя не только удары по собственно энергосистеме, но и решала вопрос с подавлением ПВО противника. Об этом пишет военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды".

Он отметил, что Минобороны РФ отчиталось о четырёх уничтоженных комплексах С-300 вооружённых сил Украины (ВСУ). По мнению эксперта, даже если эта цифра завышена и уничтожить удалось только два, то это большое достижение.

Причём главное в атаке это именно комплексное воздействие, продуманная тактика, с запуском ракет-ловушек. Как минимум одну такую мишень все могли наблюдать на видео, выложенном украинскими пользователями Сети, добавил автор канала.

"Всё это позволило не только нанести очередной удар по критической инфраструктуре, но и заставило Киев расходовать драгоценные ракеты ПВО, а также подставлять под удар сами комплексы и их расчёты", — заключил военкор.