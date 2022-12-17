Генерал ВСУ Ковальчук: Путин думает о полной мобилизации для нового наступления

Киев готовится к новому крупному наступлению российских войск с севера. Для этого Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в стране, не исключает командующий оперативного командования "Юг" генерал Андрей Ковальчук. Он предупреждает, что ВСУ готовы отражать атаки мобилизованных летом 300 тысяч человек.

"Мы заминировали отдельные районы и подготовили надежную оборону в определенных районах. Больше не будет так, что они просто войдут, как это было 24 февраля", — сказал генерал в беседе с изданием Sky News.

В связи со своими опасениями Ковальчук считает, что Путин может подписать приказ о полной мобилизации в России, так как спецоперация затягивается.

"Я думаю, Путин думает об этом. И мы не можем исключать такой вариант. Мы должны быть готовы к этому", — полагает генерал.

Он отметил, если такой сценарий станет действительностью, то Украина сможет справиться с наступлением, но западные партнёры должна предоставить для этого силы и средства, "чтобы остановить не армию в 300 000 человек, а армию в миллион".