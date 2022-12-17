Ковальчук заявил, что ВСУ ждут наступления ВС РФ с Белоруссии в начале 2023 года

Войска Украины готовятся к новому возможному наступлению с территории Белоруссии российских войск в феврале 2023 года. Об этом заявил командующий украинского Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Белоруссии в конце февраля, возможно, позже. Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", — сказал он в интервью Sky News.

Генерал заявил о подготовке украинскими подразделениями отдельных участков для обороны, а также минировании территорий.

"Нам нужно больше коллективного оружия — не штурмовая винтовка, а пулемёт, не снаряд, а кассетный боеприпас… Мы уверены, что наши партнёры нам в этом помогут — те, кто хочет, чтобы мы победили. Нам нужны и танки, и самолёты. Нам также нужна надёжная система ПВО с эффективностью не менее 95%", — отметил Ковальчук.

Он выразил уверенность, что Украина сможет отвоевать всю территорию, в том числе Крым. Вопрос лишь во времени.