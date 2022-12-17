Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СЦКК ЛНР и ДНР: у ракет М31 к РСЗО HIMARS из США не срабатывает боевая часть
Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме
SZ: Шольц заявил, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году
Военнослужащие войск ВСУ сажают натовскую боевую технику в украинский чернозём
NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
Актёр РФ Денис Матросов заявил, что причиной развода с женой стал его характер
Мурадов: слова Зеленского об отводе войск ВС РФ придают решимости победить в СВО
Полковник ВС США Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией
Актриса РФ Зепюр Брутян появилась на публике после объявления о беременности

Журналистка Бартлетт: РФ добьётся денацификации и демилитаризации Украины

Силовые структуры

Во имя мира в Донбассе и для всех жителей страны Россия достигнет целей спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявила Ева Бартлетт, независимый журналист, блогер и правозащитница из Канады.

Журналистка Бартлетт: РФ добьётся денацификации и демилитаризации Украины

"Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины", — отметила активистка во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

Бартлетт отметила, что Россия предлагала киевской власти взаимовыгодные условия для прекращения конфликта, но интересы США заключаются вовсе не в благополучии людей в Донбассе. Начать спецоперация на Украине Москву вынудили, уверена правозащитница.

"Ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки. Украина и её покровители на Западе знали, что они никогда не собирались вести каких-либо мирных переговоров", — резюмировала Бартлетт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском

Хорошо подготовленные военнослужащие элитного батальона гибнут в "атрёмовской мясорубке".

Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
Прилепин считает, что Орбакайте устроила на сцене "диверсию": флаг Украины
Военком: Призванные весной будут служить 1,5 года, а осенью 2023 года - два
Фейки от спецслужб — ноу-хау укропропаганды Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
The Spectator: Киссинджер заявил, что России нужно отдать не только Донбасс
Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов
Военный синоптик: генерал Мороз отдаст приказ о наступлении уже на следующей неделе
Военный синоптик: генерал Мороз отдаст приказ о наступлении уже на следующей неделе
Последние материалы
18 декабря: План "Барбаросса", "арабская весна" и День мигранта
Журналистка Бартлетт: РФ добьётся денацификации и демилитаризации Украины
SZ: Шольц заявил, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году
Знак зодиака 18 декабря: знаменитые Стрельцы
Военнослужащие войск ВСУ сажают натовскую боевую технику в украинский чернозём
NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
Актёр РФ Денис Матросов заявил, что причиной развода с женой стал его характер
Мурадов: слова Зеленского об отводе войск ВС РФ придают решимости победить в СВО
Полковник ВС США Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией
Актриса РФ Зепюр Брутян появилась на публике после объявления о беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников