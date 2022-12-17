Журналистка Бартлетт: РФ добьётся денацификации и демилитаризации Украины

Во имя мира в Донбассе и для всех жителей страны Россия достигнет целей спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявила Ева Бартлетт, независимый журналист, блогер и правозащитница из Канады.

"Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины", — отметила активистка во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

Бартлетт отметила, что Россия предлагала киевской власти взаимовыгодные условия для прекращения конфликта, но интересы США заключаются вовсе не в благополучии людей в Донбассе. Начать спецоперация на Украине Москву вынудили, уверена правозащитница.

"Ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки. Украина и её покровители на Западе знали, что они никогда не собирались вести каких-либо мирных переговоров", — резюмировала Бартлетт.