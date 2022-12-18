RusVesna: за секунду до смерти танкист ВСУ увидел летящий на него БПЛА "Ланцет"

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об уникальных кадрах, снятых с беспилотника.

На видеоролике танкист Вооружённых сил Украины в последнее мгновение перед смертью и уничтожением своей боевой машины увидел летящий прямо на него барражирующий боеприпас "Ланцет". Средства объективного контроля зафиксировали попадание снаряда в танк.

В Telegram-канале издания опубликованы кадры с места событий.

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