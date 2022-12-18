Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об уникальных кадрах, снятых с беспилотника.
На видеоролике танкист Вооружённых сил Украины в последнее мгновение перед смертью и уничтожением своей боевой машины увидел летящий прямо на него барражирующий боеприпас "Ланцет". Средства объективного контроля зафиксировали попадание снаряда в танк.
В Telegram-канале издания опубликованы кадры с места событий.
Ранее Айтеч Бижев заявил об эффективности истощения ракетного потенциала ВСУ ложными целями.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.