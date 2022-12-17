Бижев заявил об эффективности истощения ракетного потенциала ВСУ ложными целями

Минобороны РФ сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Введение в заблуждение противника обеспечивает беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истрачивает ракетный потенциал врага. Об этом заявил военный эксперт Айтеч Бижев.

Ложными целями могут быть крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и всё, что угодно.

"Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади неё запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет", — рассказал Бижев в беседе с изданием "Взгляд".

Такая практика ещё применялась ещё во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Талибы обладали ПЗРК Stinger, которыми могли сбивать русскую авиацию. Тогда вместе с вылетом самолёта запускали ракеты. Враг перенацеливался на них. В этом случае авиация отрабатывала свои задачи.

"В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьёзный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет", — заключил Бижев.