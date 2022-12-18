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СЦКК ДНР: нацисты ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет РСЗО "Град"

Силовые структуры

Украинские боевики продолжают регулярные обстрелы как территории всей Донецкой Народной Республики, так и города Донецк. В представительстве СЦКК ДНР проинформировали, что украинские неонацисты за десять минут выпустили 40 ракет реактивной системы залпового огня "Град" по Петровскому району столицы Республики.

Отмечается, что обстрелы из РСЗО "Град" были зафиксированы в промежутке времени между 12:00 и 12:10. Огонь вёлся с населённого пункта Георгиевка. На данный момент уточняется информация о повреждениях и пострадавших.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что артиллерист националистического режима, стрелявший по Донецку, был взят в плен российскими бойцами.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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СЦКК ДНР: нацисты ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет РСЗО "Град"
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