Артиллерист националистического режима, стрелявший по Донецку, был взят в плен российскими бойцами.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Александра Сладкова.
Он отметил, что боевик ВСУ по фамилии Аверьянов признался сам, что он артиллерист. Его орудие выпускало от четырёх до 12 снарядов ежедневно.
"Конечно я не слышал оправдание: "Мы выполняли приказ". Самый удивительный ответ, который я услышал от Аверьянова:
— Среди офицеров сомневающиеся есть?
— Нет", — цитирует бандеровца военкор.
Сладков особо подчеркнул момент, что у офицеров украинской армии даже нет сомнений, стрелять или не стрелять по мирному населению. По детям, старикам и женщинам они стреляют без сомнений, подытожил журналист.
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