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Сладков: артиллерист ВСУ, стрелявший по Донецку, взят в плен

Силовые структуры

Артиллерист националистического режима, стрелявший по Донецку, был взят в плен российскими бойцами.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Александра Сладкова.

Он отметил, что боевик ВСУ по фамилии Аверьянов признался сам, что он артиллерист. Его орудие выпускало от четырёх до 12 снарядов ежедневно.

"Конечно я не слышал оправдание: "Мы выполняли приказ". Самый удивительный ответ, который я услышал от Аверьянова:
— Среди офицеров сомневающиеся есть?
— Нет", — цитирует бандеровца военкор.

Сладков особо подчеркнул момент, что у офицеров украинской армии даже нет сомнений, стрелять или не стрелять по мирному населению. По детям, старикам и женщинам они стреляют без сомнений, подытожил журналист.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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