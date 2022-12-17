Сладков: артиллерист ВСУ, стрелявший по Донецку, взят в плен

Артиллерист националистического режима, стрелявший по Донецку, был взят в плен российскими бойцами.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Александра Сладкова.

Он отметил, что боевик ВСУ по фамилии Аверьянов признался сам, что он артиллерист. Его орудие выпускало от четырёх до 12 снарядов ежедневно.

"Конечно я не слышал оправдание: "Мы выполняли приказ". Самый удивительный ответ, который я услышал от Аверьянова:

— Среди офицеров сомневающиеся есть?

— Нет", — цитирует бандеровца военкор.

Сладков особо подчеркнул момент, что у офицеров украинской армии даже нет сомнений, стрелять или не стрелять по мирному населению. По детям, старикам и женщинам они стреляют без сомнений, подытожил журналист.