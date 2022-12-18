Войска ВС РФ продвигаются в Марьинке и контролируют 80% населённого пункта

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по позициям ВСУ сразу по нескольким направлениям. Возле Марьинки русские бойцы постепенно оттесняют украинских военных, проводя боевые действия на западе населённого пункта.

Народная милиция ДНР проинформировала об успехах российском армии на данном участке.

"В населённом пункте и окрестностях удалось значительно продвинуться: ВСУ отброшены на запад, и более 80% населённого пункта находится под контролем ВС РФ", — пишут военкоры в Telegram-канале НМ ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Марьинка в скором времени будет полностью освобождена.