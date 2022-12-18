Профессор Гусев: убийство Киевом Герасимова привело бы к серьёзным осложнениям

Попытка США помешать вооружённым силам Украины (ВСУ) осуществить атаку на главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова укладывается в общую стратегическую позицию Белого дома. Так прокомментировал информацию, опубликованную в издании New York Times профессор РАН Александр Гусев.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что Вашингтон не заинтересован в жёстком противостоянии с Россией, а готов делать это лишь опосредованно — "руками украинцев".

Американцы готовы помогать Киеву, делать оружие и зарабатывать на этом, но не заинтересованы в том, чтобы "убирать высокопоставленных чиновников в Министерстве обороны РФ", добавил учёный.

Это привело бы к очень серьёзным осложнениям, вплоть до полного разрыва отношений, подчеркнул эксперт.