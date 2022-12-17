NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

Покушение на главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, вероятно, планировалось в июле текущего года, когда Минобороны сообщило о его поездке в зону спецоперации. Об этом анонимные источники рассказали изданию The New York Times (NYT). Соединённые Штаты помешали этому, пишет источник.

Как утверждается, в Вашингтоне знал об этой поездке Герасимова, но сообщать киевским властям не стали, так как если покушение состоится, то это может послужить началом войны между Россией и США. Однако Киев узнал о визите в зоне СВО начальника Генштаба РФ и решил действовать.

«Мы сказали им не делать этого», — приводит слова высокопоставленного чиновника из США NYT, имя которого не раскрывается.

О смерти Герасимова уже объявлялось ранее. 8 марта ГУР МО Украины сообщило, что генерал был ликвидирован. Но информация оказалась фейком.