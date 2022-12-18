Президент Украины Зеленский анонсировал нападение на Крым

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления. Теперь он анонсировал нападение на Крым

Своё решение напасть на российский полуостров глава Незалежной объяснил ожиданиями самих граждан Украины. Зеленский отметил, что придется это сделать только военным путем — просто так РФ его не отдаст, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Украинцы готовы", — цитирует ведущий Первого канала анонс Зеленского по завоеванию Крыма.

Также лидер Украины подчеркнул, что лично занимается вопросом поставки систем ПВО Patriot из США.

"Процесс идёт, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно… Для меня это важно — это мои личные отношения с президентом Байденом", — подытожил президент Украины.