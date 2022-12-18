Разработка новой российской стратегической ракеты "Ярс" стала неприятной неожиданностью для Запада. Пентагон ещё не успел создать защиту от действующих систем, а тут уже РФ предоставил новинку.
Об этом рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.
Командующий РВСН России Сергей Каракаев заявил о ракетном комплексе мобильного базирования, более производительном, чем прошлый "Ярс", который сможет наносить удары из любой точки страны.
По его словам, такая новость стала для Запада сенсационной и шокирующей, поскольку Россия опять уходит в отрыв от американцев в сфере стратегических вооружений.
"Компания Raytheon начала разработку новых радаров, которые позволят сопровождать гиперзвуковые блоки — те наши системы, которые сейчас принимаются на вооружение. Они разрабатывают радар по сегодняшнему дню, а мы сегодня уже начинаем делать ракетный комплекс, способный обходить эти новые радары. Мы все время идём на шаг впереди", — подчеркнул аналитик.
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