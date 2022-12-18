Подразделения ВС РФ в составе 100-й бригады Народной милиции ДНР при поддержке 50-го смп успешно продвигаются от центра населённого пункта Марьинка, тесня нацистов к западным окраинам в направлении Курахово.
Об этом сообщил проект военного корреспондента Семёна Пегова — Wargonzo.
В ходе успешного наступления армия РФ смогла занять квартал пятиэтажных домов по улице Заводской, разбить опорные пункты бандеровцев в школе №1, а также на территории детсада.
В пригороде Марьинки около посёлка Победа подразделения БАРС 11 и "Ахмат-Запад" продолжают штурм зверофермы — максимально укреплённого района националистов, в том числе и с подземными коммуникациями, подытожил военкор.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды на Донецком направлении завершили зачистку н. п. Яковлевка и её окрестностей. Об этом подтвердили уже и в Минобороны РФ.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.