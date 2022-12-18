Wargonzo: враг окончательно выбит из центра Марьинки

Подразделения ВС РФ в составе 100-й бригады Народной милиции ДНР при поддержке 50-го смп успешно продвигаются от центра населённого пункта Марьинка, тесня нацистов к западным окраинам в направлении Курахово.

Об этом сообщил проект военного корреспондента Семёна Пегова — Wargonzo.

В ходе успешного наступления армия РФ смогла занять квартал пятиэтажных домов по улице Заводской, разбить опорные пункты бандеровцев в школе №1, а также на территории детсада.

В пригороде Марьинки около посёлка Победа подразделения БАРС 11 и "Ахмат-Запад" продолжают штурм зверофермы — максимально укреплённого района националистов, в том числе и с подземными коммуникациями, подытожил военкор.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды на Донецком направлении завершили зачистку н. п. Яковлевка и её окрестностей. Об этом подтвердили уже и в Минобороны РФ.