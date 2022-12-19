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НМ ДНР: ВСУ берегут натовское оружие — на передовой "ерунда катается"

Силовые структуры

Украинская армия бережёт натовское оружие, которое им поставляет Запад, особенно "трепетно" относятся к реактивным системам залпового огня и стараются разместить РСЗО подальше от передовой, сообщил источник в Народной милиции ДНР.

НМ ДНР: ВСУ берегут натовское оружие — на передовой "ерунда катается"

"У них в Авдеевке катается одна советская гаубица Д-30 калибра 122 мм и ещё какая-то ерунда. Например, та штука, которой обстреляли Донецк 15 декабря, RM-70, чехословацкий модернизированный "Град", она уже приехала с направления Очеретино", — сообщил источник ТАСС.

Как подчеркнул источник, Очеретино находится гораздо севернее Авдеевки и, чтобы доставить оружие, украинские боевики делают "большой марш".

Он уточнил, что на передовую ВСУшники "выкатывают" то оружие, которое уже "не жалко", но берегут натовские РСЗО.

"Так что там (в Авдеевке. — Прим. ред.) стоит только то, что им не жалко. А RM-70 уже жалко, вот она и хранится подальше и стреляет с предельного расстояния", — резюмировал источник.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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