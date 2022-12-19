Российский экипаж танка Т-80 Западного военного округа сорвал попытку наступления украинских националистов в Харьковской области, рассказал командир танкового подразделения с позывным "Викинг".
По его словам, российские бойцы быстро сориентировались и не допустили скопления сил ВСУ.
"Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения, — рассказал "Викинг" РИА Новости. — Пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков, следовательно, выходят на нас".
По словам командира, танковому подразделению передают координаты цели и танкисты идут на "отработку".
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