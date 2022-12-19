Румынский эксперт: план Суровикина по Украине работает, начался второй этап

План ВС России во главе с командующим российскими войсками в зоне СВО, генералом Сергеем Суровикиным по Украине работает, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Более того, по мнению Василеску, российская сторона перешла ко второму этапу плана. Тогда как все выводы разведки НАТО о якобы масштабном наземном наступлении ВС РФ не поддаются логике, подчеркнул эксперт.

"Элементарная армейская логика подсказывает не завязывать шнурки, прежде чем обувать ботинки, — пояснил Василеску в беседе с "ПолитРоссией". — Вместо наземного наступления россияне продолжают реализацию плана Сергея Суровикина, который состоит из ударов по критически важной инфраструктуре Украины, совмещённой с 2-этапной охотой за западным вооружением, пересёкшим украинскую границу".

Кроме того, по словам Василеску, Россия всё точнее наносит удары по ракетным батареям средней дальности ВСУ, чтобы обезопасить собственную авиацию.