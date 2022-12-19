Марочко: ВСУ перешли на практику атак на джипах на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) вооружённые силы Украины (ВСУ) поменяли тактику ведения боя. Такое мнение высказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Так, ВСУ стали использовать гражданские внедорожники с установленными на них миномётами и пулемётами, отметил офицер, ссылаясь на данные разведки.

Командование в Киеве всё больше акцентирует внимание на лёгких быстрых боевых группах на гражданских джипах, переделанных под установку на них миномётов и крупнокалиберных пулемётов, считает Марочко.

Кочующие огневые средства работают вдоль естественных укрытий, прикрывая пехотные подразделения, добавил он.

Ранее появилась информация, что десантники из Псковской дивизии отодвинули фронт в районе Сватово на два километра за неделю.