Псковские десантники под Сватово за неделю отодвинули ВСУ на два километра

Псковские десантники под Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) за неделю отодвинули врага на два километра.

Российский военнослужащий с позывным "Паркер 13" сообщил в беседе с РИА Новости, что задание по выходу на рубеж и закреплению выполнено.

С задачей справились за неделю, за это время полк ВС РФ на Сватовском направлении уничтожил пять единиц техники противника, около 50 человек личного состава, взяты четыре опорных пункта вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал десантник.

В этом месте ситуация напряжённая уже несколько месяцев. Сватово имеет стратегическое значение для армии России, так как прикрывает путь к другим поселкам ЛНР.