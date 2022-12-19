Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о варварской вырубке лесов военными ВСУ для продажи

Вооружённые силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массово вырубать лесополосы для продажи. Об это доложил ТАСС офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он сообщил, что командование ВСУ дало распоряжение военным тыловым подразделениям приступить к заготовке древесины с вывозом её из зоны ведения боёв для продажи.

"Вырубка идёт варварским способом, без соблюдения экологических требований", — заявил он, ссылаясь на данные разведки военного ведомства ЛНР.

В Купянске и Харькове уже замечены первые лесовозы с древесиной.

Ранее офицер сообщал о переходе на практику атак на джипах на Краснолиманском направлении.