Куликовский: артиллерия ВС РФ стала эффективнее работать под Кременной

В районе Кременной ЛНР 144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии продолжает удерживать оборону. Противник не проводит активных наступательных операций. Во многом это заслуга умелой работы русской армии, на что обратил внимание военкор, автор Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.

Он отметил рост уровня производственной дисциплины артиллерийских подразделений. После обстрелов формирования ВС РФ оперативно меняют позиции, что не позволяет ВСУ добиваться успеха в контрбатарейной борьбе.

"Среди наших ребят за сегодня убитых и раненых нет, видимо, сказывается опыт и навыки в оборудовании укрытий и инженерного оборудования позиций", — сообщил Куликовский.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в ходе боёв у Соледара.