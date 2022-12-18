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Подразделения ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в ходе боёв у Соледара

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередных успехах русской армии.

В ходе боёв у Соледара Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили пехоту ВСУ. В арсенале бойцов имеются тепловизоры, позволяющие обнаруживать вражеские подразделения и навести артиллерию. Высокоточным ударом личный состав войск Украины был ликвидирован.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором за секунду до гибели солдат ВСУ увидел летящий прямо на него барражирующий боеприпас "Ланцет".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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