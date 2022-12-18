Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередных успехах русской армии.
В ходе боёв у Соледара Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили пехоту ВСУ. В арсенале бойцов имеются тепловизоры, позволяющие обнаруживать вражеские подразделения и навести артиллерию. Высокоточным ударом личный состав войск Украины был ликвидирован.
Ранее был опубликован видеоролик, на котором за секунду до гибели солдат ВСУ увидел летящий прямо на него барражирующий боеприпас "Ланцет".
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.