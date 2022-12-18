Подразделения ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в ходе боёв у Соледара

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередных успехах русской армии.

В ходе боёв у Соледара Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили пехоту ВСУ. В арсенале бойцов имеются тепловизоры, позволяющие обнаруживать вражеские подразделения и навести артиллерию. Высокоточным ударом личный состав войск Украины был ликвидирован.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором за секунду до гибели солдат ВСУ увидел летящий прямо на него барражирующий боеприпас "Ланцет".