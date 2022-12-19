18 декабря сообщалось о визите министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южный военный округ. Там он проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации. Эксперт Алексей Леонков объяснил цель его поездки в беседе с "Известиями".
Он проинформировал, что визит Шойгу надо рассматривать как инспекцию войск министром, который отвечает за то, чтобы армия успешно выполняла боевые задачи.
Напоминаем, что Шойгу облетел места дислокации российских подразделений и проверил их работу. Также он выразил слова благодарности военным на передовой за качественное выполнение боевых задач.
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