Леонков заявил, что Шойгу посетил зону СВО для инспекции войск ВС РФ

18 декабря сообщалось о визите министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южный военный округ. Там он проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации. Эксперт Алексей Леонков объяснил цель его поездки в беседе с "Известиями".

Он проинформировал, что визит Шойгу надо рассматривать как инспекцию войск министром, который отвечает за то, чтобы армия успешно выполняла боевые задачи.

Напоминаем, что Шойгу облетел места дислокации российских подразделений и проверил их работу. Также он выразил слова благодарности военным на передовой за качественное выполнение боевых задач.