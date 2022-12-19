ФСБ: украинский агент, шпионивший за Черноморским флотом, получил 12 лет колонии

Украинского агента, который шпионил за Черноморским флотом России в 2020 и 2021 годах, приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По информации ведомства, мужчину осудили по делу о государственной измене. Отмечается, что ему также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина РФ Петрушина Евгения Владимировича, признанного виновным в совершении госизмены", — прокомментировали в ФСБ России.

Кроме того, представители ведомства пояснили, что мужчину ждёт ограничение свободы сроком на один год после выхода из тюрьмы. По их словам, Петрушин выполнял задания сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины по сбору и передаче сведений о работе Черноморского флота РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Их обвиняют в предоставлении секретных данных Службе безопасности Украины (СБУ).