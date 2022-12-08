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ФСБ задержала двух севастопольцев по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Силовые структуры

Представители ФСБ рассказали о задержании двух жителей Севастополя. Их обвинили правоохранители в отправке секретных данных Службе безопасности Украины.

ФСБ задержала двух севастопольцев по подозрению в шпионаже в пользу Украины

"Пресечена деятельность двух россиян, подозреваемых в совершении госизмены в форме шпионажа", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, один из задержанных действовал под контролем СБУ с 2016 года. Как отметили в службе, этот предполагаемый преступник выступает за "украинскую идеологию". Он отправлял Киеву сведения о расположении военных объектов в РФ и получал за это средства, сообщили правоохранители.

Также они сказали, что летом обвиняемый получил задание от кураторов СБУ и завербовал своего знакомого. Предположительно, подозреваемый передавал данные о ФСБ через мессенджер WhatsApp.

Ранее руководитель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что рядом с городом российские военные обнаружили дрон. Его сбил корабль Черноморского флота РФ, добавил губернатор.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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