ФСБ задержала двух севастопольцев по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Представители ФСБ рассказали о задержании двух жителей Севастополя. Их обвинили правоохранители в отправке секретных данных Службе безопасности Украины.

"Пресечена деятельность двух россиян, подозреваемых в совершении госизмены в форме шпионажа", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, один из задержанных действовал под контролем СБУ с 2016 года. Как отметили в службе, этот предполагаемый преступник выступает за "украинскую идеологию". Он отправлял Киеву сведения о расположении военных объектов в РФ и получал за это средства, сообщили правоохранители.

Также они сказали, что летом обвиняемый получил задание от кураторов СБУ и завербовал своего знакомого. Предположительно, подозреваемый передавал данные о ФСБ через мессенджер WhatsApp.

Ранее руководитель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что рядом с городом российские военные обнаружили дрон. Его сбил корабль Черноморского флота РФ, добавил губернатор.