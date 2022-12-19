Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в зоне спецоперации на Украине, ликвидируя украинские подразделения по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.
Сообщается, что в ходе продолжающихся боёв за Артёмовск бойцы ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco итальянского производства. Военкоры опубликовали кадры с места событий. На них видно, что вражеская техника пряталась у самых домов.
Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ стала эффективнее работать под Кременной благодаря умелой работы русской армии.
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