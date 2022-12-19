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Военные ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco ВСУ, спрятанные у домов в Артёмовске

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в зоне спецоперации на Украине, ликвидируя украинские подразделения по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.

Сообщается, что в ходе продолжающихся боёв за Артёмовск бойцы ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco итальянского производства. Военкоры опубликовали кадры с места событий. На них видно, что вражеская техника пряталась у самых домов.

Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ стала эффективнее работать под Кременной благодаря умелой работы русской армии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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