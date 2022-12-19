Военные ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco ВСУ, спрятанные у домов в Артёмовске

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в зоне спецоперации на Украине, ликвидируя украинские подразделения по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.

Сообщается, что в ходе продолжающихся боёв за Артёмовск бойцы ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco итальянского производства. Военкоры опубликовали кадры с места событий. На них видно, что вражеская техника пряталась у самых домов.

Ранее сообщалось, что артиллерия ВС РФ стала эффективнее работать под Кременной благодаря умелой работы русской армии.