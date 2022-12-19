Киев воюет против России не в одиночку, а с поддержкой западных стран. Минобороны Украины опубликовало видеоролик, подтверждающий данный факт. Ведомство заявило о готовности "разделить победу над Россией поровну с 52 странами, вносящими бесценный вклад в формирование вечного братства при борьбе за свободу".
Соответствующее заявление сделал Министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил, что Киев посещали главы Британии, Польши, а также медийные люди — актёры и музыканты. В состав войск ВСУ входят наёмники из целого ряда зарубежных государств, в первую очередь — стран НАТО.
Его заявление свидетельствует о противостоянии всего коллективного Запада России.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в ходе боёв у Соледара.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.