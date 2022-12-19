Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губернатор Гладков заявил о неэффективности системы СМС-оповещений при обстреле
Прогноз для Овнов на неделю: к вам снова возвращается удача
Киев высмеяли за обиду на ФИФА: "Это вам не Евровидение"
Rzeczpospolita: Польша предоставила Украине около девяти миллиардов долларов
Читатели Breitbart оценили решение Польши взимать плату с украинских беженцев
Лера Кудрявцева унизила Роксану Бабаян на шоу "Суперстар": худший номер
В Луганск пытались ввезти ёлочные игрушки с призывом убивать русских
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей
В Белгородской области два человека подорвались на боеприпасе ВСУ

Резников заявил, что готов разделить победу над ВС РФ в СВО с 52 странами

Силовые структуры

Киев воюет против России не в одиночку, а с поддержкой западных стран. Минобороны Украины опубликовало видеоролик, подтверждающий данный факт. Ведомство заявило о готовности "разделить победу над Россией поровну с 52 странами, вносящими бесценный вклад в формирование вечного братства при борьбе за свободу".

Соответствующее заявление сделал Министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил, что Киев посещали главы Британии, Польши, а также медийные люди — актёры и музыканты. В состав войск ВСУ входят наёмники из целого ряда зарубежных государств, в первую очередь — стран НАТО.

Его заявление свидетельствует о противостоянии всего коллективного Запада России.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в ходе боёв у Соледара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы

Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.

FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме
Аксёнов: крымские порты могут стать южными морскими воротами для Белоруссии
Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма" Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Хазин: Запад планирует использовать против России последний козырь — путч
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире и уехала домой
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Последние материалы
Завод "Силур" в Харцызске пострадал после обстрела ВСУ
Пострадавшего от покушения главу Русского дома в ЦАР срочно эвакуируют в Россию
Первая оттепель превратит Петербург в "ледяной каток" уже в ночь на вторник
Блащак: армия Польши набирает добровольцев для обучения военному делу
Певец Макаров об участие в шоу "Маски. Танцы" на СТС: начались панические атаки
The Conversation: ВСУ будут готовы к контрнаступлению через 30-45 дней
Данилов заявил, что у России осталось ракет на три-четыре удара по Украине
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Арестович возложил надежды на святого Николая: "Когда веры уже не осталось"
Садулаев заявил, что войска НАТО непременно явятся на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников