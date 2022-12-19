Резников заявил, что готов разделить победу над ВС РФ в СВО с 52 странами

Киев воюет против России не в одиночку, а с поддержкой западных стран. Минобороны Украины опубликовало видеоролик, подтверждающий данный факт. Ведомство заявило о готовности "разделить победу над Россией поровну с 52 странами, вносящими бесценный вклад в формирование вечного братства при борьбе за свободу".

Соответствующее заявление сделал Министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил, что Киев посещали главы Британии, Польши, а также медийные люди — актёры и музыканты. В состав войск ВСУ входят наёмники из целого ряда зарубежных государств, в первую очередь — стран НАТО.

Его заявление свидетельствует о противостоянии всего коллективного Запада России.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в ходе боёв у Соледара.