Марочко: число безвозвратных и санитарных потерь Украины — 300 тысяч

Общие потери ВСУ в ходе спецоперации РФ составляют 300 тысяч человек, включая безвозвратные и санитарные потери.

Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что обнародованные главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен о 100 тыс. погибших бандеровцев не соответствуют действительности. Украинские чиновники ранее заявляли, что "потери военнослужащих Украины составляют тысячи солдат в день", подчеркнул ополченец.

"При этом нужно учитывать не только число убитых, но и тех, кто из-за ранений уже не может вернуться в строй", — подчеркнул Марочко в беседе с Национальной Службой Новостей.

Если умножить эту цифру на 299, а именно столько дней продолжается СВО, получится результат, который соответствует действительности, отметил Марочко. По его словам, обычно треть составляют безвозвратные потери и остальные — это санитарные потери.

"100 тысяч мы можем отнести к безвозвратным потерям, остальное — это санитарные потери", — подытожил офицер.

Правда, мобилизационный ресурс у Киева большой. Если на Украине проживало 30 млн человек, то мобилизационный ресурс — 3-4 млн человека. Плюс, иностранные наёмники на 30 процентов.