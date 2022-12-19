В понедельник, 19 декабря националисты киевской власти опять обстреляли населённые пункты Белгородской и Курской областей.
Глава Курской области Роман Старовойт сказал, что под миномётный обстрел попал посёлок Елизаветовка в Глушковском районе.
"Предварительно насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь", — подытожил губернатор.
Как отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, после удара бандеровцев в Шебекинском городском округе нарушена подача электричества.
"Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", — добавил руководитель Белгородской области.
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