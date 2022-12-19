Боевики ВСУ нанесли удары по Курской и Белгородской областям

В понедельник, 19 декабря националисты киевской власти опять обстреляли населённые пункты Белгородской и Курской областей.

Глава Курской области Роман Старовойт сказал, что под миномётный обстрел попал посёлок Елизаветовка в Глушковском районе.

"Предварительно насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь", — подытожил губернатор.

Как отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, после удара бандеровцев в Шебекинском городском округе нарушена подача электричества.

"Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", — добавил руководитель Белгородской области.