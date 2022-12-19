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Украина потратила 80% боезапаса IRIS-T на российские ракетные "обманки"

Силовые структуры

Армия России использовала ракетные "обманки", чтобы отвлечь украинские ПВО на ложные цели и поразить энергетические объекты. В результате такого манёвра Украина израсходовала более 80% боезапаса зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Подобную тактику Вооружённые силы РФ использовали 19 декабря в Киевской и Одесской областях, сообщает "Военное обозрение". В этих регионах ВСУ не сумели перехватить дроны-камикадзе "Герань-2", которые достигли своих целей и повредили украинские электростанции.

Ранее оборонное ведомство Украины сообщило, что системы противоракетной обороны сбили 59 ракет из 60 запущенных. Военные эксперты высмеяли соответствующий отчёт Вооружённых сил Украины.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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