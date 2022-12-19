Армия России использовала ракетные "обманки", чтобы отвлечь украинские ПВО на ложные цели и поразить энергетические объекты. В результате такого манёвра Украина израсходовала более 80% боезапаса зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.
Подобную тактику Вооружённые силы РФ использовали 19 декабря в Киевской и Одесской областях, сообщает "Военное обозрение". В этих регионах ВСУ не сумели перехватить дроны-камикадзе "Герань-2", которые достигли своих целей и повредили украинские электростанции.
Ранее оборонное ведомство Украины сообщило, что системы противоракетной обороны сбили 59 ракет из 60 запущенных. Военные эксперты высмеяли соответствующий отчёт Вооружённых сил Украины.
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