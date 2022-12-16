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Леонков и Кива высмеяли отчёт ПВО ВС Украины о сбитых сегодня ракетах ВС России

Силовые структуры

Сегодня, 16 декабря, российские войска нанесли очередной массированный удар по энергообъектам украины, которые обесточили страну на 50%. "Укрэнерго" ввело чрезвычайную ситуацию. Однако в ВС Украины заявляют, что 59 ракет из запущенных были сбиты системами ПВО Украины. Получается нестыковка. Военные эксперты прокомментировали отчёт Киева в своих соцсетях.

Леонков и Кива высмеяли отчёт ПВО ВС Украины о сбитых сегодня ракетах ВС России

Так, Алексей Леонков иронично отметил:

"А это та самая, единственная выжившая ракета, которая поразила все объекты энергосистемы Украины, остановила метро в Киеве и Харькове, ДнепроГЭС, оставила без света, воды и тепла города и сёла. Летит, отдыхает, выбирает новую цель. По-другому объяснить "59 сбитых ракет из 60" не получается".

Политик Илья Кива просуммировал цифры в отчётах и тоже не смог воздержаться от саркастичных замечаний:

"Если просуммировать эти данные <…> то получается что над Украиной сбили 59 ракет. Ранее командование ВСУ сообщало, что по Украине выпустили более 60 ракет. А вообще — ракеты у России закончились ещё весной. Вот так и держат украинцев за тупых баранов, продолжая их утилизировать и зарабатывать на этом деньги".

Алексей Суконкин же обратил внимание на особенность, с которой был нанесён сегодняшний ракетный удар. Ссылаясь на боевиков ВСУ, он сообщает, что самолёт ВКС РФ А-50У осуществлял наведение на истребители ВСУ, которые подняли в воздух для перехвата "Калибров".

"То есть, возможно, повышение эффективности крылатых ракет теперь достигается уничтожением истребителей вражеской ПВО. Если это действительно так, аплодирую стоя", — отметил Суконкин.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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