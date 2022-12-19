Гурулёв: украинцы не смогли бы уничтожить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

Украинцы просто не смогли бы уничтожить второе лицо Минобороны РФ — начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, даже если бы хотели это сделать, по нескольким причинам. Об этом рассказал депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Самое главное — то, что никто не знает, где находится начальник Генштаба, отметил политик.

А второе — если такое должностное лицо едет на передний край, то проводятся меры оперативной маскировки. Всё это крайне серьёзно прикрывается с воздуха, также всегда есть и укрытие, добавил депутат.

"Они пытаются поддеть наши вооружённые силы, но у них не получится угрожать лицу такого ранга. Это чистый информационный повод, не более", — заключил он.