Леонков: США не дали ВСУ убить начальника Генштаба Герасимова в своих интересах

Сама по себе версия о том, что американцы в последний момент остановили украинцев, помешав им убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, не стоит "выеденного яйца". Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Американцы в своей поддержке Украины подошли к той точке, за которой для них становится непонятно — после какого шага Россия им заявит, что они пересекли "красную линию", считает аналитик.

Он заметил, что параллельно публикации в издании New York Times появились сообщения о том, что американцы и британцы пытаются найти точки соприкосновения с Россией через наш Генеральный штаб.

"Для того, чтобы намерение выглядело убедительно, и идёт информация о том, что США не дали украинцам уничтожить нашего начальника Генштаба во время инспекции", — предположил собеседник издания.