Леонков заявил, что НАТО мечтает о паузе в конфликте на Украине в зимний период

Страны Запада мечтают о паузе на Украине, так как НАТО не справляется с поддержкой войск ВСУ в зимнее время. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Уничтожение армией России инфраструктуры Украины усложнило логистику: сейчас доставлять вооружение Киеву и распределять его по стране стало проблематичнее.

"Мы слышим заявления различных политиков с той стороны, пытающихся нас какими-то словами склонить к неким мифическим переговорам, которые позволят на время заморозить боевые действия. Желательно надолго — на всю зиму, потому что как раз этой зимой у них наблюдаются самые острые проблемы с поставками вооружений и военной техники на Украину, а также выводом в страны НАТО техники для ремонта. Наблюдаются проблемы с подготовленными кадрами. Те самые "наёмники", кадровые офицеры стран НАТО, выдающие себя за наёмников, в холодное время года не привыкли воевать. У них множество проблем, и им желательно, чтобы ситуация была заморожена", — проинформировал Леонков.

Ликвидировав все каналы взаимодействия с Москвой, Запад оставил генеральные штабы для диалога с РФ. Однако Россия не намерена поддаваться западным уговорам, а продолжит выполнение боевых задач, поставленных верховным главнокомандующим.