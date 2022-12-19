Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов и дал комментарий на заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.
Тот ранее заявил, что Москва и Минск готовят совместную операцию.
"Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал", — сказал в Белоруссии глава пресс-службы Владимира Путина.
Ранее главком ВСУ также высказывал уверенность, что армия России предпримет масштабное наступление в начале наступающего года. Залужный не исключил, что продвижение опять будет осуществляться на столицу Украины, в том числе с белорусской стороны и с возможным участием армии Белоруссии.
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