Песков посоветовал Залужному "отдохнуть" после слов о наступлении с Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов и дал комментарий на заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

Тот ранее заявил, что Москва и Минск готовят совместную операцию.

"Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал", — сказал в Белоруссии глава пресс-службы Владимира Путина.

Ранее главком ВСУ также высказывал уверенность, что армия России предпримет масштабное наступление в начале наступающего года. Залужный не исключил, что продвижение опять будет осуществляться на столицу Украины, в том числе с белорусской стороны и с возможным участием армии Белоруссии.