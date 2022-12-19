Эксперт: Молдавские провокаторы стали "подтявкивать" Вашингтону

Глава Службы безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил РФ в подготовке нападения на республику в 2023 году.

Но ВС РФ ведут ожесточённые бои в Донбассе, и даже ушли с правого берега Херсона. О каком вторжении ведёт речь политик и для чего эти разговоры, в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Молдавский политик ведёт разговор о сражении в информационном пространстве. Он просто-напросто сейчас выдвигает такую идею в концепте коллективного Запада и начинает её раскручивать, искать опоры в информационном пространстве, чтобы кто-то поддержал. Естественно, для него даже неважно вопрос "нападет, не нападет", а главное, что нападет или в начале года, или чуть позже. Мы уже видим, есть некий зазор. До весны он имеет право эту тему обсуждать, накалять и, естественно, призывать всех к какой-то защите от агрессивной России", — отметил аналитик.

По его словам, подобного рода заявления в информационном пространстве этого безответственного человека ничего не значат. Но характеризовать этого "бойца информационного фронта" необходимо как провокатора, который льёт воду на мельницу Вашингтона и их союзников, подытожил Кошкин.