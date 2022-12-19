Соединённые Штаты и их союзники превратили Украину в площадку на проведения испытаний вооружений. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В воскресенье ВСУ обстреляли больницу в Донецке, в результате чего погибли пациенты медицинского учреждения.
"Это является ещё одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Захарова отметила, что войска Украины намеренно стреляют по гражданскому населению. Она считает, что это является целенаправленной политикой преступного киевского режима.
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