Захарова: США и НАТО превратили Украину в полигон для испытания вооружений

Соединённые Штаты и их союзники превратили Украину в площадку на проведения испытаний вооружений. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В воскресенье ВСУ обстреляли больницу в Донецке, в результате чего погибли пациенты медицинского учреждения.

"Это является ещё одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Захарова отметила, что войска Украины намеренно стреляют по гражданскому населению. Она считает, что это является целенаправленной политикой преступного киевского режима.