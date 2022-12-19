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Захарова: США и НАТО превратили Украину в полигон для испытания вооружений

Силовые структуры

Соединённые Штаты и их союзники превратили Украину в площадку на проведения испытаний вооружений. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В воскресенье ВСУ обстреляли больницу в Донецке, в результате чего погибли пациенты медицинского учреждения.

"Это является ещё одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений", — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Захарова отметила, что войска Украины намеренно стреляют по гражданскому населению. Она считает, что это является целенаправленной политикой преступного киевского режима.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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