Зеленский заявил, что ВС РФ потеряли на Украине 99 тысяч солдат: "Ради чего?"

По подсчётам Владимира Зеленского, российская армия потеряла на Украине почти 100 тысяч военнослужащих.

Президент Украины рассказал, что Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта протяжённостью более 1300 км активных боевых действий.

"Ещё с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идёт — и Бахмут ломает русскую армию", — заявил украинский лидер.

Зеленский считает потери ВС РФ бессмысленными.

"Только вдумайтесь: Россия потеряла в Украине уже почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь оккупантов. Ради чего? Ответа ни у кого в Москве нет. И не будет", — сказал глава Украины в своём вечернем обращении.

Ранее Алексей Арестович сказал, что число погибших украинских военных составляет немногим более 10 тысяч человек. Аналитик озвучил эту цифру после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила цифру в 100 тысяч человек.