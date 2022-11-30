Арестович о невозвратных потерях ВСУ: "Российские потери в 8 раз больше"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала СВО.

Украинский военный аналитик заявил, что число погибших украинских военных составляет немногим более 10 тысяч человек.

"Это касается всех сил обороны. Я никогда бы не назвал это число, держали бы мы его в тайне, но раз уже ошиблась президент Еврокомиссии, на это приходится публично реагировать. Российские потери в 8 раз больше", — сказал помощник Зеленского.

Арестович назвал эту цифру после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила цифру 100 тыс.

21 сентября во время объявления о начале частичной мобилизации в РФ глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в спецоперации на Украине погибли 5937 военнослужащих ВС РФ.