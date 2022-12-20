Марочко: ВСУ прибегают к тактике "выжженной земли" в Артёмовске, уничтожая дома

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали уничтожать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму Артёмовске, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, разведчикам удалось выяснить, что украинские войска используют все доступные средства для нанесения ударов по Артёмовску. При этом офицер подчеркнул: в городе ещё нет Вооружённых сил России. Кроме того, он добавил, что гражданскому населению приходится постоянно находиться в подвалах из-за обстрелов ВСУ.

"Украинские подразделения начали прибегать к тактике "выжженной земли", — сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель Народной милиции, националисты своими ударами разрушают транспортные развязки и социально важные учреждения.

Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин назвал Артёмовское, Угледарское, Марьинское и Авдеевское направления самыми горячими участками боевых действий.