Пушилин: районы Авдеевки, Артёмовска, Марьинки, Угледара — самые горячие участки

Самые горячие участки в ДНР находятся на Авдеевском, Артёмовском, Марьинском и Угледарском направлениях, заявил врио руководителя республики Денис Пушилин.

В эфире "России 24" он отметил, что бойцы РФ предпринимают все усилия для освобождения населённых пунктов от Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий продвижение идёт не так быстро, как хотелось бы российским военным. Кроме того, врио главы ДНР подчеркнул: Киев постоянно подтягивает новые резервы к горячим участкам.

"Это и Авдеевское, и Марьинское, и Угледарское, и Артёмовское направления", — указал Пушилин.

Он также добавил, что под Артёмовском ВС РФ борются с украинскими подразделениями почти со всех сторон, постепенно занимая более выгодные рубежи.

18 декабря российская армия освободила от националистов населённый пункт Яковлевка в ДНР. По информации Минобороны РФ, наступление на Донецком направлении продолжается.