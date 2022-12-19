Самые горячие участки в ДНР находятся на Авдеевском, Артёмовском, Марьинском и Угледарском направлениях, заявил врио руководителя республики Денис Пушилин.
В эфире "России 24" он отметил, что бойцы РФ предпринимают все усилия для освобождения населённых пунктов от Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий продвижение идёт не так быстро, как хотелось бы российским военным. Кроме того, врио главы ДНР подчеркнул: Киев постоянно подтягивает новые резервы к горячим участкам.
"Это и Авдеевское, и Марьинское, и Угледарское, и Артёмовское направления", — указал Пушилин.
Он также добавил, что под Артёмовском ВС РФ борются с украинскими подразделениями почти со всех сторон, постепенно занимая более выгодные рубежи.
18 декабря российская армия освободила от националистов населённый пункт Яковлевка в ДНР. По информации Минобороны РФ, наступление на Донецком направлении продолжается.
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