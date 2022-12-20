Марочко: Украина перебрасывает дополнительные силы в район Соледара

Военно-политическое командование Украины перебрасывает дополнительные силы на Соледарское направление в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведчики выяснили, что киевский режим принял решение о переброске новых подразделений в эту зону боевых действий на фоне продвижения Вооружённых сил РФ.

"Успех наших войск заставил украинское командование перебрасывать в данный район дополнительные силы и средства с других направлений", — сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали использовать свои резервы у Соледара. Как пояснил офицер, Киев серьёзно встревожен из-за освобождения Яковлевки российскими военнослужащими. Чтобы попытаться остановить подразделения РФ, украинские власти усиливают группировку ВСУ, указал представитель Народной милиции.

Кроме того, он подчеркнул: киевский режим перенаправил в район Соледара украинских солдат, которые находились в Северске.

Ранее Марочко сообщил, что безвозвратные и санитарные потери ВСУ с момента начала российской спецоперации составляют 300 тысяч человек.