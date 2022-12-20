Баранец: Зеленскому пора отправить Залужного в сумасшедший дом

После "сенсационного" интервью Валерия Залужного президенту Украины Зеленскому надо было снять того с главкома ВСУ и отправить в дурдом.

Можно даже и в самый престижный, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Ранее Залужный в интервью сообщил о разработке "новой большой операции", для которой ему необходимо триста танков, 600-700 БМП и полтысячи гаубиц.

Полковник в отставке объяснил, что это беспрецедентный случай, когда главком объявляет, какими силами он собрался нападать.

"Это даже не очень хочется комментировать. Это разговор не военных людей, это разговор недоумков и провокаторов. Я потрясён такой лопоухостью генерала Залужного. Я в одном только случае готов ему это простить — если он блефует. А если вы действительно готовите наступление и вам нужно 300 танков, тогда выставим 900 танков. Мы припудрим это направление артиллерией и авиацией. В общем, давайте повоюем, генерал Залужный. Только назначьте время, когда вы придёте на войну. Это разговор пьяных людей на завалинке", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Что касается России, то мы должны говорить только о том, что обязательно победим, а заявления эти должны подтверждать реальные успехи на поле боя, подытожил Баранец.